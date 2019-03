Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã frente ao Feirense onde abordou uma das polémicas da jornada passada depois de recusar cumprimentar João Félix.

Para o treinador do FC Porto o importante são os seus jogadores e referiu o jogador do Benfica o ano passado passou férias na sua casa e que pode regressar quando quiser.

"Voltando um bocadinho atrás, falou-se muito de um não cumprimento entre treinador e jogador. Há muita gente que não tem nada para fazer. É ridículo... Eu estou preocupado no final do jogo com os meus jogadores. Não me preocupo com os jogadores rivais. Fora das quatro linhas é outra coisa. Ali estou a defender o FC Porto e os meus jogadores. Ou tenho de ser hipócrita? Não sou hipócrita. Sou o que sou, ponto. O jogador em questão esteve o ano passado em minha casa a passar férias. Não tenho problema nenhum, pode voltar outra vez".

"Mas só para esclarecer que dentro das quatro linhas é uma coisa, fora é outra. O jogador em questão [João Félix] o ano passado esteve em minha casa a passar férias e pode ir este ano que não há problema. Só tem de pagar a viagem que depois pode comer à borla, não há problema", disse Sério Conceição.