No total foram perto de 100 o número de gravidezes que uma funcionária da Segurança Social de Coimbra simulou com o objetivo de ficar com o dinheiro do "abono de família pré-natal".

O Estado terá sido lesado em mais de meio milhão de euros num esquema que ocorreu entre 2014 e 2018, avança o Jornal de Notícias.

A funcionária em questão tem 49 anos e foi detida na sexta-feira no Núcleo de Prestações Familiares do Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social, estando acusada de crimes de burla, falsidade informática e branqueamento de capitais.

A mulher já foi presente a um juiz para primeiro interrogatório, tendo ficado de se apresentar todos os dias nas autoridades, mas acabou por não ser suspensa de funções.