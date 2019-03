Durante o discurso, Luís Filipe Vieira alertou que o Benfica "não pode dormir à sombra dos resultados alcançados", apelando aos adeptos para continuarem a apoiar a equipa nos 10 jogos que faltam para terminar o campeonato.

"Em termos desportivos, este é o ano da reconquista. A estratégia e o rumo que definimos de apostar na formação como fator essencial na afirmação do projeto Benfica é a melhor solução tendo a conta a dimensão do nosso mercado. E os resultados estão aí. Ver os nossos jovens a chegar à primeira equipa, perfeitamente capazes de rapidamente a integrar, é fruto de um planeamento e de uma visão que é a nossa principal aposta e que hoje nos permite olhar para o futuro com enorme confiança. Depois do histórico Tetra, o nosso objetivo é enfrentar as 10 finais que faltam com total humildade, concentração, ambição e confiança. Nesta fase e até final da época, estou certo de que uma autêntica onda vermelha irá acompanhar a nossa equipa nos desafios que temos pela frente. O nosso Benfica está forte, unido e coeso. Temos obra e resultados para mostrar", disse Vieira.