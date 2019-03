O presidente do FC Porto esteve na inauguração do Espaço João Espregueira Mendes, no museu do clube, onde acabou por falar da derrota com o Benfica e da vitória na Liga dos Campeões frente à Roma.

"Quando chegarem os quartos de final da Champions, cá estaremos para ver se passamos às meias-finais. Agora há que pensar no Feirense", disse Pinto da Costa.

Questionado sobre as queixas da Roma no golo que deu a vitória ao FC Porto, o líder dos dragões falou sobre a arbitragem. "No setor da arbitragem, como noutros, a UEFA tem verdadeiros experts. Não tem papagaios, que falam do que não sabem e que dizem o que lhes mandam dizer, para fazer fretes não sei a quem. Agora devem estar a sentir o ridículo em que caíram. A UEFA analisa todos os pormenores, mostra as imagens a toda a gente e felicitou o VAR deste jogo porque todas as decisões foram corretas".