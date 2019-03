Esta sexta-feira, Júlia Pinheiro foi surpreendida pela visita do seu filho em direto no seu programa e, entre muitas conversas, uma das quais pelo qual o programa de hoje ficou marcado foi o facto de a apresentadora revelar a razão por que saiu da TVI quando estava a ter um enorme sucesso em Queluz.

“Eu estava a fazer tardes e não pude ir a uma única sessão de quimioterapia do teu avô e isso foi horrível para mim. Como sabes, sou filha única e, portanto, não ter acompanhado o avô nesses últimos tempos foi tremendo. O avô, de resto, no dia em que morreu – eu fiz programa nesse dia - e estou perfeitamente convicta que ele esperou que eu acabasse o programa para morrer, para eu me despedir dele”, começou por contar Júlia Pinheiro.

“E quando isso tudo acabou e a minha vida se arrumou em termos profissionais, eu disse a mim própria: na primeira oportunidade que tiver de mudar de horário, vou mudar para a manhã, porque, pelo menos, tenho a tarde. Se alguém adoecer, se alguém tiver algum problema – a família também precisa de mim – eu terei a tarde para me poder distribuir naquilo que são as outras áreas da nossa vida também”, disse ainda a apresentadora, assumindo que pouco tempo depois acabou por precisar desse mesmo tempo para esta com a sua filha Carolina, que esteve internada por sofrer de anorexia.

A apresentadora revelou ainda que quando regressou na altura a Carnaxide, tinha receio que a mãe adoecesse e lhe acontecesse o mesmo que tinha passado com o pai.

Júlia Pinheiro esteve durante oito anos nas manhãs da SIC e, recentemente, voltou a fazer o horário da tarde.

“Estou feliz, estava cheia de vontade de ter tempo para conversar”, assumiu.