O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou o interncional argelino Brahimi com uma “repreensão”, depois do incidente que envolveu também o jogador do Benfica Rúben Dias, no último clássico no Dragão. Em causa está o lance que ocorreu ao minuto 76 da partida.

"Na sequência de altercação entre vários elementos de ambas as equipas, num primeiro momento, [Brahimi] colocou a mão direita sobre a parte esquerda do pescoço de [...] Rúben Dias, puxando-lhe a camisola e, cerca de cinco segundos depois, quando Rúben Dias tenta afastar [Brahimi] com as duas mãos, este coloca a sua mão direita na zona entre o rosto e o pescoço de Rúben Dias, tentando, com tal gesto, puxá-lo para si", refere a decisão do Conselho Disciplinar, citada pelo Record.

O sucedido está enquadrado no artigo que se refere a protestos e outras infrações leves e, por esse motivo, Brahimi foi apenas punido com uma repreensão.

Recorde-se que o incidente não foi alvo de qualquer tipo de punição pelo árbitro Jorge Sousa durante o jogo.