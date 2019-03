A TAP está a realizar, esta sexta-feira, a primeira ligação aérea num Airbus A330neo apenas com uma tripulação constituída por mulheres. O voo partiu esta manhã de Lisboa, pelas 10h45, com destino a São Paulo, no Brasil.

A companhia aérea portuguesa é a primeira do mundo a voar este modelo de aeronave.

Recorde-se que esta sexta-feira se assinala o Dia Internacional da Mulher e, por isso, a TAP realizou, além do voo, várias iniciativas para celebrar este dia.