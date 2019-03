A vitória sobre a Roma da passada quarta-feira permitiu aos dragões não só o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, como também o primeiro lugar no ranking da UEFA da época 2018/2019.

No somatório dos oito jogos que disputaram na liga milionária na presente temporada, os azuis e brancos conseguiram seis vitórias, um empate e uma derrota, resultados que permitiram ao atual campeão nacional contabilizar 23 mil pontos, mais dois mil que o Ajax, equipa que se encontra na segunda posição.

Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Manchester City e Tottenham são os cinco clubes que se encontram no terceiro lugar do pódio, todos empatados com 20 mil pontos.

O segundo clube português mais bem classificado nesta lista é o Benfica, que surge em 27º lugar, seguido do Sporting , que está em 37º, do Sporting de Braga, 112º, e do Rio Ave, que se encontra na posição 144.