Carnaval dos pequeninos

O Carnaval é uma festa popular que remonta à Antiguidade. Não se sabe ao certo onde começou, uns dizem que na Grécia Antiga, outros apontam a época egípcia. Certo é que se trata de uma tradição pagã que a Igreja Católica adotou como o início de um grande período de abstinência e jejum e que, embora com algumas interrupções e proibições pelo meio, sobreviveu até aos dias de hoje. Existem cidades com grande tradição nestes festejos. Com a passagem dos Descobrimentos pela América Latina, estas celebrações ficariam eternizadas na cidade do Rio de Janeiro, que tem hoje aquele que é considerado o maior Carnaval do mundo, recebendo cerca de dois milhões de pessoas por dia. As escolas de samba erigidas sobre grandes entidades sociais e clubes recreativos passam o ano a preparar-se para este momento e envolvem muitos turistas e curiosos que não perdem pitada da festa e da sua preparação.

Mas existem outros espalhados pelo planeta também com grande tradição. O de Veneza é conhecido pelas suas majestosas máscaras e trajes luxuosos, assim como o de Paris, com os seus grandes bailes de máscaras, mais elitistas. Famosa é também a festa em Nova Orleães que, por influência dos franceses, é conhecida como Mardi Gras. Aqui, a folia passa-se nas ruas, com as bandas que desfilam pela cidade e com os seus colares de contas, que fazem as delícias dos mais curiosos. Existe até a tradição de que a mulher que acaba com mais colares no fim da Terça-Feira Gorda é a rainha dos festejos. Para isso, chegam a mostrar o peito em busca dos tão famosos adereços, por forma a cativar quem passa.

Em Portugal também existe tradição, embora eu não a consiga entender muito bem. Assim ao jeito de uma salada com os ingredientes que existem no frigorífico, umas vezes calha melhor, outras pior – mas nunca tem o instinto de algo programado com marca própria. Mais parece uma receita mal copiada de vários sítios numa mescla com pouco sentido. Uns recorrem ao disfarce que têm em casa e vale tudo, desde um espanador a umas calças do avô. É, por isso, fácil encontrar um eletricista no meio de um Zorro e de um Super-Homem ou uma enfermeira no meio de um travesti e de um Obélix. Por aqui, o tema é mascarar com qualquer coisa e pronto. Os sítios que são mais organizados em corsos tentam – a maior parte deles – imitar o brasileiro, mas com uma condicionante que muda tudo: o tempo. É por isso que é recorrente vermos desfiles adiados e outros cancelados. Esta é uma época de chuvas por cá e não tem certamente o mesmo encanto desfilar seminu a rapar frio. Além disso, não existe a mesma disponibilidade financeira ou até o jeito para produzir de forma grandiosa o acontecimento.

Também temos por cá algumas expressões criativas e originais que se vão mantendo, sobretudo no Norte. O Carnaval de Lazarim, no concelho de Lamego, será porventura dos mais genuínos, com as máscaras carrancudas de madeira esculpidas pelos artesãos da aldeia, ou ainda o Tradicional de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, onde os caretos e os seus ruidosos chocalhos se perdem pelas ruas, representando imagens diabólicas e misteriosas. É por isso com uma diversidade imensa, mas sem muito critério, que o país se junta ao Entrudo. Obviamente que reconheço aos milhares que se preparam para este evento a sua tenacidade e persistência, mas ou bem que vamos por um caminho mais invernoso, mais ao estilo veneziano, ou, se queremos imitar o Brasil, há que escolher outra altura do ano para o fazer. Uma mais condizente com as roupas e com a ideia de festejo. Desta forma parece-me mais um Carnaval dos pequeninos para os pequeninos, que nunca fará grande diferença. Ainda assim, respeito quem gosta e faz dele o seu momento alto do ano.