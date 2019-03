Se Santos Silva pediu desculpa a Angola, colocou Portugal de cócoras

Quando me disseram que Augusto Santos Silva tinha ligado ao ministro das Relações Exteriores de Angola pedindo desculpa pelo incidente no bairro “Jamaica”, pensei que fosse uma mera brincadeira de amigos ou uma qualquer notícia à moda do “Inimigo Público”.

Fiz então um périplo pelos mais variados órgãos de comunicação social, sendo levado a crer que tal aberração tinha acontecido de facto e, por último, li também que no seguimento desta paródia nacional, o gabinete do ministro tinha clarificado à agência Lusa que havia existido uma conversa com o representante angolano, sem nunca, porém, mencionar-se um pedido de desculpas.

Em que ficamos? Não sei! O que sei é que me parece muito, muito estranho que um ministro angolano tivesse feito uma afirmação desta natureza sem que o pedido tivesse acontecido de facto. No mínimo, seria diplomaticamente deselegante. Perante esta dúvida, que me parece legítima, caso se tenha mesmo verificado o badalado, assolam-me três sentimentos: desilusão, vergonha e pena. Augusto Santos Silva, não obstante ser uma figura de cáustica e por vezes irritante postura nos meandros da política portuguesa, parecia-me, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, um homem pragmático e coeso. Não sou dos que catalogam os agentes políticos como mais ou menos competentes exclusivamente pelo partido que representam.

Assim, o agora mencionado sempre me pareceu um dos poucos ministros deste governo com alguma coerência. Com este episódio, se o protagonizou, para mim, perdeu-a. Logo, confesso-me como português desiludido. Contudo, não é na desilusão que reside o maior problema, mas sim na vergonha. A vergonha que enquanto português sinto ao ver que um dos meus ministros pode ter colocado o meu país de cócoras perante outro Estado. Mas desde quando problemas como o vivido no “Jamaica” espoletam pedidos de desculpa entre governantes?

Se há um problema em território português, o que os governantes têm a fazer é garantir condições para que o mesmo não volte a repetir--se. Independentemente dos motivos que o criaram, das razões que o sustentaram e, sobretudo, da nacionalidade dos envolvidos. Por fim, tenho pena. Pena do estado a que o Estado chegou. Pena de ver sempre o meu país no papel de “beija-mão”. Pena da verdadeira política de algibeira que percorre os corredores ministeriais. Em tudo reina a política do poucochinho, a política do “não me toques que me desafinas”, a política do verniz, em que o que importa são as aparências que se criam para mascarar os verdadeiros problemas do país. Começo a perceber por que motivo vão alguns políticos a programas televisivos matinais cozinhar caldeiradas gastronómicas. É o que fazem no e ao país. Só mudam os ingredientes.



Escreve à sexta-feira