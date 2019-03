A saga para carregar o carro

“Vamos no carro que vai salvar o planeta”, costumo dizer a brincar à minha filha desde que comprámos um híbrido. Bem sei que estamos bem longe disso e que há custos ambientais associados à produção de carros elétricos (e da eletricidade), mas faz parte das pequenas pedagogias do quotidiano. Ela ri-se e sabe bem qual é o carro que vai salvar o planeta, que faz menos barulho, mas o que a fascina mesmo é o bólide do vizinho ou vizinha que pintou umas pestanas nos faróis – a boa disposição também faz falta.

Das primeiras vezes que andámos no carro pareceu mesmo uma mudança de paradigma: uma pessoa vai com mais calma quando sabe que tem ali 70 quilómetros de autonomia para fazer render e que não são assim tão fáceis de repor como parar na primeira bomba e abastecer. Então as descidas são um mistério – vê-se o mostrador recuperar quilómetros às vezes até ficarmos com mais do que os que tínhamos antes de sair de casa. E vamos chatear-nos com o fulano à frente que nem faz piscas e desatar a apitar se vamos tão silenciosos? É deixá-lo ir à sua vida. Enfim, parecia um vislumbre desse admirável mundo novo de cidades mais limpas e silenciosas... até vir a saga dos carregamentos.

O planeta até pode sobreviver, mas a verdade é que somos um povo muito pouco civilizado no que toca a respeitar o que é de todos. Agora há os carregamentos rápidos a pagar, mas o país foi pioneiro ao ter uma rede de pontos de carregamento gratuitos espalhados pelo país, um investimento público que, segundo as últimas notícias, custa 29 mil euros por mês aos cofres do Estado. Qualquer dono de híbrido/elétrico é instruído para fazer o cartão, saca uma qualquer aplicação e passa a saber todos os sítios onde pode carregar o carro. Em teoria. Muitos estão avariados, partidos ou com mostradores ilegíveis. A assistência é débil: um destes fins de semana tentei ligar para o número de contacto – parecia estar tudo bem, só que o visor estava todo queimado do sol. Achámos que com uma orientação talvez desse para carregar. Falou-nos uma gravação a dizer que responderiam dali a 48 horas.

Quando não estão avariados estão ocupados e também há de tudo. Uns estarão ocupados por quem chegou primeiro, e até aí tudo bem, mas não é raro apanhar chicos-espertos que acharam que o símbolo da ficha era decorativo e pode estacionar quem quer. Ou outros que simplesmente decidiram passar ali o fim de semana (ou moram ali e entendem que a ficha é deles) e o carro já estará para lá de carregado, mas continua a ocupar o lugar – e se não está vão lá vender as patentes dessas baterias infinitas ao Elon Musk.

E aqui entra a falta de civismo: é que, se a rede de carregamento parece por vezes meio votada ao abandono – e a fatura tem sido paga por todos os contribuintes –, os utilizadores também são muito pouco solidários. Não me parece que vá durar muito mais sem ter de haver novas regras. Nos parques dos centros comerciais, chega a haver discussão entre os donos de elétricos e híbridos sobre quem tem mais direito. A última são os profissionais de serviço: dantes passavam despercebidos, mas agora, como têm o dístico TVDE colado no vidro, percebe-se que muitos lugares são ocupados por motoristas de carros descaracterizados que nem se dão ao trabalho de ir fazer umas compras ou tomar um café – ficam ali a carregar. Há até quem aproveite para limpar o carro enquanto carrega e os outros que chegassem primeiro. Ainda se faz aquele filme de ficar ali em segunda fila a ver se algum lugar vaga, mas a certa altura mais vale esquecer. Até porque, no meio disto tudo, apanha-se outros retrocessos disfarçados de modernidade como alguém achar normal deixar uma criança sozinha a jogar tablet no banco de trás enquanto o carro carrega no estacionamento do shopping.

