A cantora e atriz estava a caminho de Coimbra, quando o carro onde seguia se incendiou, esta quinta-feira à tarde, na A1, perto de Condeixa-a-Nova

Simone de Oliveira, de 81 anos, assim como os restantes ocupantes escaparam ilesos, não tendo sofrido quaisquer ferimentos. Pouco depois seguiram viagem noutro carro.

O jornal local Terras de Sicó adiantou que o carro ficou completamente ardido.

A artista viajava para Coimbra, onde irá atuar esta sexta-feira no Convento de São Francisco, num concerto comemorativo dos 60 anos de carreira e no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

No local, estiveram os Bombeiros de Soure, com 15 elementos e quatro viaturas.