O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a chuva dê tréguas esta sexta-feira, além de ser esperada uma ligeira subida das temperaturas, com o céu em geral pouco nublado.

Em Lisboa, as temperaturas vão variar entre os 10 e os 16 graus, com o céu a apresentar-se com poucas nuvens, no Porto, a previsão é de que os termómetros variem entre os 6 e os 16 graus.

Por outro lado, o IPMA alerta para formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro.