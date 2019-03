A Brigada de Homicídios e a Equipa de Cena de Crime da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária estiveram ontem a recolher indícios na Praia do Óscar, em Leça da Palmeira, onde foi encontrada a cabeça de uma mulher dentro de um saco de plástico. A investigação está a ser conduzida em colaboração com a Polícia Marítima da Capitania do Porto do Douro e Leixões e a PSP de Matosinhos.

Desconhece-se para já a identidade da vítima, não havendo notícia de alguma mulher desaparecida naquela zona litoral ou nas redondezas desta localidade. Mas poderá tratar-se de uma mulher desaparecida numa zona mais distante da região do Grande Porto, não sendo a identidade revelada para já para não comprometer investigações em curso. A mulher teria entre 30 e 40 anos.

Não há qualquer tipo de condições que indiquem já as causas da morte da mulher, podendo ter sido acidente, suicídio ou homicídio. O crânio estava dentro de um saco colocado num contentor e tinha marcas de mordeduras caninas, já que o invólucro terá sido arrastado por cães que deambulam na zona norte do areal de Matosinhos, praias mais desertas onde se costuma colocar lixo às escondidas perto do Farol de Leça da Palmeira e da Refinaria da Petrogal, já em Perafita.