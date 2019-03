O jogo suicida chamado Momo já chegou a Portugal. Se se recorda da Baleia Azul - que fez centenas de vítimas mortais - este não é muito diferente e, agora, começa a desafiar jovens em Portugal, avança a TVI24.

De acordo com a reportagem emitida pela estação de Queluz, já há vários jovens e crianças que entraram neste jogo suicida e que se automutilaram. A jovem mais nova tem apenas 11 anos.

Em declarações à TVI24, uma criança menor de idade contou que começou a jogar por influência de uma amiga e disse que na altura pensou tratar-se apenas de uma brincadeira até que, depois de se ter recusado a realizar um dos desafios, o jogo, o Momo, lhe enviou uma fotografia da sua rua, de forma a mostrar que sabia onde esta vivia.

No entanto, esta jovem não foi a única vítima do desafio da internet. Também um outro jovem, João, confessou que esteve "às portas da morte" depois de ter realizado um corte no olho e um outro na barriga.

E continua. A TVI24 revela ainda que uma amiga de João se atirou do telhado de sua casa, tendo acabado por ficar "presa a uma cadeira de rodas".

O jogo Momo está a preocupar as autoridades um pouco por todo o mundo, uma vez que promove comportamentos violentos e suicidas.