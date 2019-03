Esta quinta-feira foram encontrados os corpos de uma mulher e de uma criança - mãe e filha - dentro de um veículo que se incendiou junto à Lagoa de Albufeira, em Sesimbra.

O automóvel estava a arder quando foi encontrado e, de acordo com o Correio da Manhã, foram chamadas de imediatos equipas de socorro para apagar as chamas, quando se depararam com dois corpos no seu interior.

A mesma publicação avança que o carro foi encontrado numa zona de mato, completamente afastado das zonas residenciais que existem ali à volta.

A Polícia Judiciária também se dirigiu ao local.