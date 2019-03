Esta quinta-feira a Câmara Municipal das Caldas da Rainha foi alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de um processo que se prende com a venda de uns terrenos que se encontram junto ao Centro Cultural e de Congressos (CCC) da cidade.

As buscas decorreram durante esta tarde após a PJ ter ouvido o antigo presidente da câmara, Fernando Costa, "sobre um processo relativo à venda dos terrenos junto ao CCC", confirmou o ex-autarca à agência Lusa.

De acordo com Fernando Costa, em causa está "uma queixa" do proprietário de uma empresa de construção que, em 2006, comprou em hasta pública os terrenos onde foi iniciada a edificação de um prédio, no entanto as obras nunca ficaram terminadas.

À Lusa, o antigo presidente explicou que foram vendidas "por cerca de três milhões de euros e agora o comprador acusa a câmara de o ter enganado".

"Ele acusa-me de ter omitido que as parcelas que adquiriu confrontavam com privados e não com uma rua, como constava da escritura", explicou o ex-responsável pela autarquia.

Hoje, enquanto prestava declarações à PJ, Fernando Costa admitiu que "os terrenos foram vendidos com plantas elaboradas pela câmara" e que, alegadamente, o construtor "sabia o que estava a comprar".