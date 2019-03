É certo que a eliminatória está em aberto e que o golo solitário do Dinamo Zagreb na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa não deixa propriamente o Benfica com uma espécie de missão impossível para seguir em frente na competição.

Mas também é certo que o plantel encarnado fez esta noite a pior exibição da era Bruno Lage.

Cumpriram-se, aliás, na véspera deste encontro dois meses desde que o antigo treinador da equipa B do Benfica rendeu Rui Vitória no comando técnico do clube da Luz.

Foi, de resto, a segunda derrota de Lage em 15 jogos – antes só havia perdido no jogo da meia-final da Taça da Liga, com o FC Porto, numa partida em que ninguém, ainda assim, pode falar da performance dos jogadores encarnados.

Mas o mesmo não se verificou ontem: o técnico encarnado promoveu quatro alterações (Florentino, Krovinovic, Gedson e Corchia) em relação ao jogo de domingo, com o FC Porto, e voltou a apostar numa mão cheio de jogadores da formação do Seixal – Rúben Dias, Ferro, Florentino, Gedson e João Félix.

E havia de ser mesmo um deles a ditar o resultado final. Ainda na primeira metade do encontro, Rúben Dias derrubou Dani Olmo na área e concedeu uma grande penalidade aos croatas, que foi convertida por Petkovic (38’).

Minutos antes do único golo da partida, tinha surgido a primeira contrariedade para Bruno Lage, com Seferovic a sair lesionado devido a problemas musculares.

Apesar de ter conseguido manter a posse de bola ao longo de todo o encontro, o Benfica nunca conseguiu ser verdadeiramente superior ao Dinamo e, diga-se, até pode agradecer ter sido este o resultado final, que deixa, ainda assim, a águia sonhar com o apuramento para os ‘quartos’.

Após o jogo, Bruno Lage explicou o que correu mal: “ Não fomos tão competentes como queríamos. [...] Não foi um jogo muito bem conseguido, quer no ataque à profundidade quer em perceber que era preciso criar situações entre linhas para rematar de meia distância”.

Defender a liderança pela primeira vez Antes de receber a equipa croata na Luz, na próxima quinta-feira, para o jogo que vai decidir quem seguirá para os ‘quartos’ da prova, o Benfica tem pela frente a recepção ao Belenenses SAD.

O jogo, agendado para segunda-feira, fecha a jornada 25 do campeonato português e será uma prova de fogo para os comandados de Bruno Lage que chegaram no fim de semana passado à liderança da prova pela primeira vez esta época, após a vitória alcançada no clássico, no Dragão.

Além disso, os azuis do Jamor seguem atualmente instalados no 7.º posto na tabela e mostram-se cada vez mais como uma das equipas surpresa da presente temporada.

Refira-se, todavia, que ainda antes deste compromisso, será a vez de Sérgio Conceição e companhia entrarem em campo e pressionarem o atual líder. Com uma desvantagem de dois pontos para o Benfica, os azuis-e-brancos deslocam-se no domingo até Santa Maria da Feira e uma vitória do dragão pode colocar o FC Porto de novo na primeira posição na tabela ainda que provisoriamente.