A Rússia e a Índia assinaram esta quinta-feira, em Nova deli, um acordo no valor de cerca de três mil milhões de dólares para o empréstimo a dez anos de um submarino de capacidade nuclear, modelo K-322. A decisão surge pouco depois da tensão entre a Índia e o Paquistão na Caxemira, que quase dispoletou um conflito entre os vizinhos nucleares. Espera-se que este novo equipamento ao serviço da Índia não desencadeie uma corrida ao armamento nuclear.

O submarino era anteriormente conhecido com Kashalot e estava estacionado no porto de Severodvinsk. Será agora rebatizado pela marinha indiana de Chakra-III. Será equipado com sensores e sistemas de comunicação indianos. Terá uma tribulação de 73 pessoas, velocidade de 30 nós e operará a uma profundidade de 530 metros.

Ainda continuam a negociações dos restantes detalhes do negócio, no que toca às necessidades técnicas do submarino. Este acordo foi assinado meros dias depois do anúncio da abertura de uma fábrica russa na Índia para produzir espingardas AK-203 para a infantaria indiana, parecendo ser o início de uma colaboração militar mais próxima.