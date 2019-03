Para Mário Centeno, as perdas registadas pelo Novo Banco não são fruto da forma como a instituição financeira foi vendida, em outubro de 2017, ao fundo norte-americano Lone. “As perdas não são geradas pela venda, nem pela forma como a venda foi feita”, disse o ministro das Finanças na comissão de Orçamento e Finanças. E deu uma explicação: “O buraco não nasceu nesta legislatura, existia antes. Foi passado para o banco bom de forma totalmente inexplicável”, garantindo que “a verdade vem sempre ao de cima”.

Centeno lembrou ainda que, a instituição financeira, no momento da resolução era um banco mau e “essa parte má é um fardo que o Novo Banco carrega, tendo em conta o que foi lá deixado a 4 de agosto de 2014”.

Já no dia anterior, o governante tinha garantido em entrevista à RTP que não seria usado “nenhum euro dos impostos dos portugueses na operação” de recapitalização da instituição financeira liderada por António Ramalho. “No futuro, o Fundo de Resolução vai pagar este empréstimo ao Estado, em 30 anos, com as contribuições do setor bancário. Não há nenhum euro de impostos dos portugueses a ser utilizado nesta operação. Isto não quer dizer que não entendamos que há uma perda significativa para a economia portuguesa”, disse.

Em causa a necessidade de uma nova injeção de capital através do Fundo de Resolução no valor de 1149 milhões de euros, depois do banco ter apresentado, na sexta-feira, prejuízos de 1140 milhões de euros. Este foi o quinto ano consecutivo desde que foi criado, em 2014. Um valor que, segundo Mário Centeno, não terá impacto no défice para este ano.

Inquérito parlamentar afastado

Depois de António Costa ter sugerido na quarta-feira a criação de mais uma comissão de inquérito, desta vez para o Novo Banco, Ferro Rodrigues já veio afastar esse cenário. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, avisou esta quinta-feira que não aceitará mais comissões de inquérito no parlamento enquanto não acabarem os trabalhos de uma das três que estão em funcionamento.

As três comissões de inquérito em funcionamento são a das rendas excessivas, a de Tancos e à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Já esta quinta-feira, o primeiro-ministro garantiu que, o que existe é um empréstimo ao Novo Banco e não uma oferta de dinheiro dos contribuintes àquela instituição bancária, referindo-se ao processo de resolução do antigo BES e recapitalizações seguintes.