Esta quinta-feira foi aprovada, pelo Governo, a criação da Portugal Space, uma agência espacial que terá sede na ilha de Santa Maria, nos Açores, e que deverá começar a funcionar ainda este mês.

A garantia é dada pelo ministro da Ciência, Manuel Heitor que, em declarações à agência Lusa, referiu que iria avançar este mês com a aprovação dos estatutos e com a escolha do director, que não deverá ser português.

Além da sede na ilha de Santa Maria, onde se prevê a criação de uma base de lançamento de microssatélites, a Portugal Space também deverá ter instalações em Lisboa, bem como noutros pontos do país.

No passado mês de dezembro o ministro já tinha afirmado que um dos objetivos da criação desta agência especial era o de "facilitar uma maior participação de Portugal nos programas europeus", assim como "dinamizar novas indústrias, novas empresas e criar emprego qualificado em Portugal", nomeadamente na elaboração e posterior lançamento de pequenos foguetões e satélites.

O investimento previsto para este projeto é de cerca de 500 mil a um milhão de euros para assegurar "custos de operação e arranque". O ministro prevê ainda que em 2030 esta agência especial potencie o surgimento de mil novos empregos neste setor e um investimento das empresas na ordem dos 400 milhões de euros, o que contrasta largamente com a situação atual, uma vez que no setor aeroespacial as empresas portuguesas apresentam uma faturação de cerca de 40 milhões de euros anuais.

Os primeiros lançamentos de pequenos satélites estão previstos para 2021.