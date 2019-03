Após a derrota de ontem frente ao Futebol Clube do Porto por 3-1, e consequente a eliminação da Roma da Liga dos Campeões, o clube italiano chegou a acordo com Eusebio di Francesco para a rescisão do contrato do treinador.

O anuncio foi feito no Twitter official do clube. Claudi Ranieri é o nome apontado pela imprensa italiana para suceder a Di Francesco.

Di Francesco assumiu o comando técnico do clube na época 2017/2018 e esta época somou 17 vitórias em 36 jogos. Deixa o clube num momento em que este ocupa o quinto lugar da Série A, com menos 28 pontos que a líder, Juventus.