Um recluso do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira agrediu, esta quinta-feira, um guarda prisional, que, no entanto, não sofreu "sinais visíveis de qualquer ferimento", segundo a agência Lusa.

"O incidente foi imediatamente sanado com a intervenção de um segundo guarda que se encontrava presente e que ajudou à imobilização do recluso", refere um esclarecimento escrito da Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGSP).

"Pese embora nenhum dos elementos da vigilância intervenientes apresentasse sinais visíveis de qualquer ferimento, por precaução e também para efeitos disciplinares e criminais para com o agressor, foram a hospital do Serviço Nacional de Saúde para avaliação", lê-se no mesmo documento.

A DGSP adiantou ainda que o comportamento do recluso ocorreu "sem que nada o fizesse prever".

O prisioneiro será agora “objeto do competente processo disciplinar".