Depois da expulsão de Daniel Martín Kriener, embaixador alemão em Caracas, Juan Guaidó pede ajuda à Europa para que haja um reforço nas sanções económicas ao regime de Nicolás Maduro.

Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Guaidó afirmou que "os países europeus devem reforçar as sanções económicas contra o regime” e que “a comunidade internacional deve evitar que o dinheiro venezuelano seja utilizado para matar opositores do regime e povos indígenas".

Daniel Martín Kriener foi declarado ‘persona non grata’ pelo regime vigente na passada quarta-feira e acusado de "recorrentes atos de ingerência" no que respeita a assuntos internos do país. Ao antigo embaixador foi agora dado um prazo de 48 horas para abandonar o país.

O diplomata alemão foi um dos que recebeu Juan Guidó quando o autoproclamado presidente aterrou no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía na última segunda-feira.

Guaidó agradeceu à Alemanha o apoio prestado e afirmou ainda que “não é legítimo declarar um embaixador como indesejável". "A Venezuela vive sob uma ditadura e esta abordagem é uma ameaça para a Alemanha”, declarou.