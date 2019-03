Portugal está entre os países da União Europeia com a menor taxa de mulheres em cargos executivos. Abaixo dos 10% portugueses, em 2018, só estão a Áustria, com 5%, República Checa com 6% e Itália com 9%. A média da UE foi de 17%.

No top está a Lituânia, com um total de 28% dos cargos executivos ocupados por mulheres, a Letónia e a Bulgária tem ambas 27% e a Eslovénia e a Roménia 25%. Os dados foram divulgados pela Eurostat esta quinta-feira, dia que antecede o dia Internacional da Mulher.

Quanto ao conselho de administração das empresas, dados de 2018 mostram que a média da UE é de 27% e que Portugal se encontra abaixo com apenas 22%. A França, Itália e Suécia ocupam os primeiros lugares da tabela com 44%, 36% e 36%, respetivamente. Nos últimos lugares está a Estónia e a Grécia com 8% e 9%.

Em 2017, a Letónia era o único país da UE com mais de metade das mulheres a ocuparem cargos de gestão, 56%. Portugal apresentava uma percentagem de 37%, acima da média da UE, de 36%.