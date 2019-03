A polícia escocesa detonou remotamente um pacote suspeito enviado para a universidade de Glasgow, esta quarta-feira, estando a investigar a ligação aos três artefactos explosivos enviados esta terça-feira para o aeroporto de Heathrow, o City Airport e a estação de comboios de Waterloo. Os vários artefactos foram enviadas por correio da República da Irlanda e a polícia irlandesa está a ajudar na investigação, sugerindo ligação entre os incidentes e grupos republicanos marginais que recusaram a acatar o acordo de Sexta-Feira Santa, que pôs fim à guerra civil na Irlanda do Norte.

"Devido às semelhanças no pacote, as marcas específicas e o tipo de despositivo recuperado em Glasgow, estamos a tratá-lo como sendo ligado aos três pacotes que estamos a investigar em Londres", declarou o comandante Clarke Jarrett, da divisão de contra-terrorismo de Londres, salientando: "Estamos a trabalhar muito de perto com os nossos colegas da polícia escocesa e que ambas as investigações estão a ser feitas em conjunto".

Apesar da origem das bombas, Clarke acrescentou: "De momento, não há nada que indique motivação, remetente, ideologia". Como tal, ainda não é possível "confirmar que esteja ligado a algum grupo terrorista relacionado com a Irlanda do Norte". O comandante garante que as forças políciais "mantêm uma mente aberta quanto a quem possa ser responsável e a qualquer possível motivação". As autoridades britânica dizem que as bombas não foram fabricados com o objetivo de serem letais, mas não descartam a possibilidade de que sejam enviados mais artefactos explosivos, tendo pedido vigilância ao público.