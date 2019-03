Depois de uma vitória dos dragões frente à Roma, Sérgio Conceição fez uma curta declaração aos jornalistas, devido à morte de um familiar próximo.

Um elemento da estrutura do clube justificou a brevidade das declarações do técnico, afirmando que um familiar do treinador tinha morrido. Segundo a agência Lusa, foi um cunhado do treinador que faleceu esta quarta-feira.

Sobre o jogo, o técnico mostrou-se satisfeito com a prestação dos seus jogadores. “Os jogadores entenderam na perfeição o que queríamos. Foi um jogo sublime de todos os jogadores, há um trabalho fantástico. Nós, os treinadores, tentamos passar a estratégia, mas eles interiorizarem e acreditarem que podiam dar a vitória é fantástico. Parabéns aos jogadores, merecem esta passagem aos 'quartos'.”, afirmou o treinador.

Depois de uma vitória por 3-1 frente à Roma, conseguida no prolongamento, o Futebol Clube do Porto segue agora para quartos-de-final da Liga dos Campeões.