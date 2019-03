A previsão de agitação marítima colocou esta quinta-feira dez distritos de Portugal continental sob aviso amarelo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 12h00 desta quinta-feira, sendo esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estavam sob aviso laranja até às 09h00 desta quinta-feira.

Devido à agitação marítima oito barras estão fechadas à navegação.

As barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação. Enquanto, as barras marítimas de Aveiro e Douro estão apenas fechadas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo com menos de 30 metros.

Esta quinta-feira, o IPMA prevê períodos de muita nebulosidade e aguaceiros fracos e pouco frequentes até ao início da manhã.

No continente, as temperaturas mínimas vão variar entre os 1 grau, em Bragança e na Guarda, e os 9 graus, em Lisboa. As temperaturas máximas variam entre os 7 graus, na Guarda, e os 17, em Faro.