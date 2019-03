Uma mulher foi assassinada pelo marido na freguesia de Salamonde, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, na noite desta quarta-feira, tendo-se entregado o homicida às autoridades policiais em Braga. O caso sob a alçada da Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Braga.

O método do crime foi estrangulamento, cometido na parte de cima do estabelecimento de restauração, que exploravam, na Rua Central, junto à Estrada Nacional 103, freguesia de Salamonde, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, tendo o óbito sido constatado por uma médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) oriunda do Grupo de Braga do INEM.

A vítima, Ana Paula Jesus Fernandes Fidalgo, casada, tinha 39 anos de idade, tendo sido encontrada já sem vida, segundo as primeiras informações recolhidas esta noite junto do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho transportaram o cadáver para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, onde esta quinta-feira será autopsiada com a presença de inspetores da Polícia Judiciária.