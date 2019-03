O FC Porto venceu (3-1) esta noite a Roma, no Estádio do Dragão, no jogo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e apurou-se para os quartos-de-final da prova, depois do 2-1 verificado na capital italiana (4-3 na soma das duas mãos)

Tiquinho Soares inaugurou o marcador (26') e De Rossi empatou a partida aos 37 minutos, através de uma grande penalidade.

Já na segunda parte, Marega (57') empatou a eliminatória e, já no prolongamento, Alex Telles (117') converteu a grande penalidade que coloca os azuis-e-brancos na próxima fase da competição.