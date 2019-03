Entradas positivas para Vítor Pereira e José Morais na Liga dos Campeões asiática. Os dois treinadores portugueses venceram na primeira jornada da fase de grupos da prova, repetindo o feito de Rui Faria - ao contrário de Rui Vitória e Jesualdo Ferreira, ambos derrotados.

O Shanghai SIPG, por quem Vítor Pereira se sagrou campeão da China na última temporada, venceu os japoneses do Kawasaki Frontale por 1-0, num jogo decidido apenas aos 89 minutos com um penálti de Hulk, antigo avançado do FC Porto. A equipa chinesa lidera isolada o grupo H, pois o Sydney FC e o Ulsan Hyundai empataram a zero.

Já o Jeonbuk Motors, campeão sul-coreano, bateu os chineses do Beijing Guoan por 3-1: Han Kyo-Won abriu o marcador aos 14' para a equipa orientada pelo antigo adjunto de José Mourinho, com Zhang Xizhe a empatar aos 41'; Lee Dong-Gook, aos 48', e Kim Shin-Wook, aos 71', selaram a vitória para a equipa do treinador português, que ocupa para já a segunda posição no grupo G - no outro jogo, os japoneses do Urawa Reds venceram o Buriram, da Tailândia, por 3-0.

Na segunda-feira, o Al Nassr de Rui Vitória havia perdido por 1-0 no terreno do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. No dia seguinte, o Al-Duhail, treinado por Rui Faria, venceu os iranianos do Esteghlal por claros 3-0, com o Al Sadd de Jesualdo Ferreira a perder por 2-0 no reduto do Al-Ahli (Arábia Saudita).