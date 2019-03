O ator brasileiro José de Abreu, de 72 anos, recentemente autoproclamou-se presidente do Brasil e afirma querer o impeachment do atual chefe de Estado Jair Bolsonaro.

Tudo não passa de uma sátira, mas o caso já é viral. A tomada de posse é já nesta sexta-feira e o ator, conhecido por ser um apoiante fervoroso do PT, quer que Lula da Silva faça parte do seu governo.

“A partir de hoje eu sou o autodeclarado Presidente do Brasil. Igual [ao que] fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa do Brasil”, escreveu José de Abreu esta segunda-feira, no Twitter.

Esta quarta-feira, aproveitando a boleia de mais uma polémica a envolver o presidente brasileiro, que publicou um vídeo considerado pornográfico, José de Abreu publicou um post a convidar os brasileiros a marcarem presença na sua tomada de posse.

"Conclamo o povo brasileiro para comparecer ao Aeroporto Antonio Carlos Jobim-Galeão, na próxima 6a feira, dia 8, as 18 horas, para minha posse como PRESIDENTE AUTOPROCLAMADO DO BRASIL. Recuperemos a dignidade do nosso país exigindo imediato afastamento do presidente escatológico", escreveu.