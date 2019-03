Adrián López: foi ele o autor do único golo do FC Porto em Roma e, por isso, o responsável por manter vivo o sonho do clube azul-e-branco nesta Liga dos Campeões. Recorde-se que antes do tento do espanhol, aos 79 minutos, foi um bis de Zaniolo que permitiu aos italianos segurarem a vantagem nesta primeira mão dos oitavos-de-final da prova milionária.

Desta forma, o jogo decisivo pela vaga que dá acesso aos ‘quartos’ faz-se no Dragão. Uma coisa é certa: os comandados de Sérgio Conceição precisam de marcar um golo (e não sofrer nenhum) para deitarem mão ao passaporte que lhes dá acesso à eliminatória seguinte.

O jogo desta noite com a formação da capital italiana acontece, de resto, numa altura em que o FC Porto perdeu a liderança do campeonato português, depois da derrota caseira (1-2) com o Benfica, que, por sua vez, saltou para o topo na tabela.

De notar que também no clássico foi precisamente o Adrián López a fazer o golo solitário do atual campeão nacional.

O apuramento para os quartos-de-final da Champions poderá mesmo vir a ser o remédio perfeito para Sérgio Conceição e companhia mostrarem que o dragão continua a lutar em todas as frentes – Europa, Liga Portuguesa e Taça de Portugal (que está, aliás, a um passo do Jamor depois de ter vencido o Braga por 3-0 na primeira mão da meia-final).

À semelhança da turma portuguesa, também a Roma perdeu (3-0) o último desafio contra a Lázio, no dérbi romano, antes da deslocação até à Invicta.

Atualmente no 5.º lugar da Liga italiana, a Roma encontra-se no último posto que dá acesso direto às provas europeias e a uns impressionantes 28 pontos da líder Juventus, dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

Além disso, a formação italiana também foi precocemente eliminada da Taça e Supertaça daquele país, pelo que o seu percurso na Liga dos Campeões ganha cada vez mais um papel decisivo na avaliação da equipa nesta época.

o futuro em jogo De acordo com a imprensa italiana, o jogo com o FC Porto será a derradeira oportunidade para o técnico Eusebio Di Francesco, que já foi, recorde-se, por várias vezes ao longo da presente temporada colocado na porta de saída. Segundo o ‘Corriere dello Sport’, se a Roma for esta quarta-feira eliminada da Liga dos Campeões, é o adeus para o técnico italiano.

A decisão parece ser irreversível e, nesse sentido, a direção do clube italiano parece já andar a estudar os melhores sucessores para render Di Francesco. Dos nomes em carteira, há um que salta à vista e é até apontado como o principal: o português Paulo Sousa.

Sem clube desde outubro passado – altura em que deixou os chineses do Tianjin Tianhai – o técnico de 48 anos parece assumir um lugar de destaque na corrida. A confirmar-se este trata-se de um regresso à Serie A, depois de ter orientado a Fiorentina entre 2015 e 2017.

Ganhar o jogo sem pressa

Ontem, Sérgio Conceição fez a antevisão a este duelo e garantiu ter confiança máxima numa vitória da sua equipa. “Acho que é preciso equilíbrio no jogo. Temos de ganhar o jogo, mas não à pressa. Temos de o fazer de forma consciente. Temos de saber que a Roma tem jogadores muito fortes e é o terceiro melhor ataque da Serie A. O equilíbrio vai ser fundamental para ganharmos o jogo”, declarou.

“Todos os jogos são diferentes. Cada jogo tem a sua história. Para nós é importante é a nossa dinâmica. Se formos iguais a nós próprios temos grandes possibilidades de ganhar o jogo e passarmos aos quartos de final”, assegurou o técnico dos azuis-e-brancos, que desvalorizou o facto de a equipa chegar a este desafio após a derrota no clássico. “É um jogo decisivo para nós e que nos pode meter nos quartos da Champions. Maior motivação que esta não existe”, sentenciou.

Recorde-se que nas duas últimas épocas o FC Porto foi precisamente eliminado nesta fase da competição. Na temporada transata, já sob as ordens de Sérgio Conceição, caíram nos ‘oitavos’ perante os ingleses do Liverpool, finalista vencido em 2017/18. Já em 2016/17, com Nuno Espírito Santo, o dragão foi eliminado diante da Juventus, que também atingiu a final da prova naquela edição e à semelhança dos reds, cedeu no encontro derradeiro para o... Real Madrid de CR7.

United em Paris Além do FC Porto-AS Roma, a noite desta quarta-feira vai ter mais uma vaga ocupada (a quarta de oito) nestes quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Depois de ter perdido por 2-0 em Old Trafford, o Manchester United visita o reduto do PSG para tentar reverter este resultado e seguir na prova europeia. Esta não será, porém, uma missão fácil para os red devils, pelo menos a olhar para as estatísticas. Em 2018/19, o PSG perdeu apenas uma partida em casa, ante o Guingamp (1-2), a 9 de janeiro deste ano, altura em que foi eliminado nos quartos-de-final da Taça da Liga francesa.

Ontem, já depois do fecho desta edição, ficaram conhecidas as primeiras duas equipas a alcançar os ‘quartos’.

O Real Madrid, atual tricampeão europeu, e o Tottenham seguiam em vantagem para este lugar depois das vitórias com o Ajax (2-1) e com o Borussia Dormund (3-0), respetivamente, nos encontros referentes à primeira mão dois oitavos-de-final.