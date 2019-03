No último mês, as vendas de automóveis caíram 8,2% em relação a janeiro. Atualmente os portugueses são os que mais pagam em toda a União Europeia.

De acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 22 mil novos carros em Portugal. Entre janeiro e fevereiro, as vendas desaceleraram 0,8%, tendo registado, no conjunto, pouco mais de 41 mil carros.

Portugal continua a ser dos países que mais paga na hora de comprar um carro novo e a causa está na elevada carga fiscal da componente ambiental, com o encargo de dois impostos: imposto sobre veículos e o imposto sobre o valor acrescentado.

Segundo o Diário de Notícias, o carro mais vendido do ano, Renault Clio, custa mais de dois mil euros aos portugueses do que a um cidadão espanhol que o compre em Espanha.