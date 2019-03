A ação incidiu nas Rotundas de Gandra e da Apúlia, ambas no concelho de Esposende, visando o combate ao crime violento, envolvendo cerca de meia centena de militares do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana.

O balanço geral é de cinco detidos e apreensões relacionadas com tráfico de droga, tendo sido encontrados muitos automobilistas a conduzir com excesso de álcool, numa operação dos Destacamentos Territoriais de Braga e de Barcelos, do Posto Territorial de Esposende e dos Destacamentos de Intervenção/Pelotão de Intervenção Rápida e do de Trânsito, que fiscalizaram aquela zona de Esposende durante cerca de quatro horas.