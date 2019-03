Laranja para a longevidade, vitalidade e sucesso

Comer laranja... Já falamos por diversas vezes dos benefícios de comer o arco-íris e de vitaminas e minerais que contribuem para a nossa saúde, bem-estar, vitalidade e longevidade.

De todas as cores, para mim, o laranja é a que me desperta maior interesse, aquela cor incrível que está associada ao betacaroteno, que é fundamental para a manutenção dos tecidos dos cabelos. Há alimentos que são ricos em vitamina C e ainda têm ação antioxidante contra os radicais livres. Também beneficiam a visão e fortalecem o sistema imunológico. Mas a cor laranja também está associada a alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso.

E porque precisamos sempre de fortalecer o nosso sistema imunitário aqui vai uma Sopa Laranja, cheia de energia positiva, com topping de sementes e frutos secos para o coração.

Sabia que comer diariamente sementes e frutos secos pode diminuir ligeiramente o LDL, na ordem dos 5%? Eles têm nutrientes adicionais que protegem o coração.

Fonte: Harvard Medical School





SOPA LARANJA COM TOPPING DE SEMENTES & FRUTOS SECOS

Ingredientes

– 1 batata-doce de polpa alaranjada

– 1/2 abóbora-manteiga

– 1 cebola pequena

– 4 cenouras pequenas

– 1 pedaço de gengibre a gosto

– 1 dente de alho

– sumo de 1 laranja

– azeite

– pitada de sal do mar

– 1 colher de chá de açafrão-da-terra

– 1 colher de chá de sumac

– pimenta-preta

– 750 ml +/- de água ou caldo orgânico

Método

Após lavar, descascar os primeiros seis ingredientes. Corte em cubos e coloque numa assadeira. Tempere com azeite, sal, açafrão-

-da-terra e o sumac e leve a assar em forno preaquecido a 180 oC entre 25 e 35 minutos. Refresque com parte do sumo de laranja, mexa e deite numa panela. Acrescente entre 750 ml e 1 l de água previamente fervida, ou caldo de vegetais ou galinha se desejar, e deixe ferver. Verifique se os ingredientes estão cozidos e reduza a puré com a varinha mágica. Para uma consistência mais aveludada, use a liquidificadora.

Sirva quente. Tempere com azeite e o restante sumo de laranja para acentuar o toque cítrico.

A minha escolha de sementes e frutos secos foi chia, linhaça, amêndoa e sementes de abóbora, que são as que oferecem mais benefícios para a redução do mau colesterol.

Deverá render lhe seis porções.