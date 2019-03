O flop fiscal dos populistas

O que os populistas nos propõem, ao recusarem uma cobrança europeia aos grandes gigantes digitais, é encher as suas contas e insuflar os seus lucros à custa do financiamento dos sistemas nacionais de saúde, educação, proteção social ou segurança

O reforço dos recursos próprios da União Europeia (UE) através da cobrança de taxas sobre a riqueza criada no território da união por entidades financeiras, por operadores que causam danos sistémicos ao ambiente e por prestadores de serviços digitais, que pela natureza da sua atividade e modelo de negócio transnacional não podem ser chamados a dar o seu contributo para o financiamento dos serviços e bens comuns da sociedade no plano nacional, será indiscutivelmente um dos temas mais fortes da campanha para as eleições europeias de 26 de maio.

Os nacionalistas populistas, que na sua narrativa de campanha se agarram como lapas a todas as reivindicações “da rua” para as cavalgarem e usarem no processo de tomada de poder, preparam-se neste caso, como se percebe pelas sucessivas prestações dos seus lídimos representantes em Portugal, para se aliarem às grandes multinacionais das finanças, da produção em massa e dos serviços digitais transnacionais, recusando a cobrança de taxas europeias pré-validadas pelos parlamentos nacionais e aliviando assim os orçamentos dessas empresas do justo contributo para o bem-estar comum, designadamente para o reforço do sistema de saúde, de educação, de mobilidade e de proteção social e segurança, enquanto bens públicos partilhados.

Sem dar importância menor à justiça de uma taxa europeia sobre as transações financeiras que não conhecem fronteiras nem territórios ou sobre a poluição emitida de forma transnacional, vou desenvolver um pouco mais neste texto a questão da taxa digital.

Operam na UE, em resultado também da nossa incapacidade competitiva para afirmar soluções globais de valor acrescentado no plano dos serviços digitais, grandes companhias transnacionais, na sua maioria com base corporativa nos Estados Unidos da América, embora também cada vez mais na China e noutras paragens externas à união.

Estas empresas prestam serviços desejados pelas populações e pelas empresas. Não defendo em relação a elas qualquer deriva protecionista. É através do incentivo à investigação, à inovação e à modernização das empresas digitais europeias, e não barrando a entrada às empresas externas, que a UE pode disputar a liderança da segunda revolução digital.

No entanto, como é óbvio, as empresas de serviços digitais, embora relativamente menos amarradas ao território do que as empresas de outros setores, usam as infraestruturas, os quadros institucionais, os serviços de proteção e segurança e o conhecimento que fazem parte do capital dos países em que atuam. Não podem, por isso, sob pena de se permitir uma injustiça insanável, deixar de contribuir para o financiamento desses serviços e sistemas, ainda que através de um sistema de cobrança europeu e da posterior redistribuição sob a forma de políticas comuns de coesão, convergência e competitividade.

O que os populistas nos propõem, ao recusarem uma cobrança europeia aos grandes gigantes digitais, é encher as suas contas e insuflar os seus lucros à custa do financiamento dos sistemas nacionais de saúde, educação, proteção social ou segurança. São clones de Robin dos Bosques travestidos. Querem tirar aos pobres para dar aos ricos. A sua opção fiscal no domínio digital é um perigoso flop.

Eurodeputado