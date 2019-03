Portugal: um país sem sistema e sem rei nem roque

O nosso quotidiano enche-se sistematicamente de notícias arrepiantes e que não deveriam ocorrer num país moderno e civilizado como o que a propaganda do governo nos vende

A China é conhecida por ser o país que funciona com dois sistemas: o capitalista mais desenfreado e o comunista que controla a política e planifica a economia.

No fundo, não é muito longe, numa escala supergigante, do que eram os planos de fomento em vigor durante o salazarismo. Hoje, em Portugal, o tempo é profundamente diferente. Vivemos num país sem sistema nenhum, com muitas leis e autoridades quase pidescas, mas sem roque. Não há estratégia de fundo, apenas vela ao vento e taticismo a granel, em função dos interesses do primeiro-ministro, do eleitoralismo do PS ou das contas do ministro Centeno, que devem coincidir à força com as suas desenfreadas ambições europeias, as quais estão manifestamente em rota de colisão com as de Pedro Marques. Dois galos para um poleiro de comissário é demais. Mas Centeno tem várias outras escolhas possíveis, enquanto Marques já vai com sorte em ser deputado europeu, porquanto não tem curriculum para mais nada, a menos que a Europa passe a precisar de ilusionistas políticos, especialistas em virtual.

Substancialmente, não há governação em Portugal. Avança-se e legisla-se em função do quotidiano e das denúncias da imprensa, que são permanentes e graves. Toda a máquina do Estado está posta ao serviço da ilusão, da manipulação de dados e da ocultação.

O governo esconde tudo o que incomoda com táticas de chico-espertismo sistemático. Ainda por cima inventa permanentemente uma espécie de receção dos problemas que é mais uma dissimulação. A priori, seja pessoalmente seja por internet, tudo é fácil de tratar e resolver. Mas a partir do momento em que se entra na máquina da burocracia e dos manga-de-alpaca que perduram, nada se resolve, tudo se arrasta, tudo se complica e o cidadão é tratado como um fora--da-lei por uma teia cega, surda e muda no interior da qual se multiplicam verdadeiras polícias a que deram o nome de autoridade e que têm capacidade de multar, castigar e perseguir. É assim o país que temos. Com poderes mesquinhos. Com direitos permanentemente negados. Com uma saúde em falência. Com uma justiça sem meios e desacreditada. Com uma máquina fiscal repressiva e com uma educação em que são poucos os alunos que chegam à universidade. Se acrescentarmos a isto tudo uma segurança social caótica, temos em Portugal as condições óbvias que nos tornaram o país com menos progresso no grupo do euro, depois da Grécia e da Letónia.

Todos os dias somos colhidos por mais uma notícia diabólica: sabe-se em pouco tempo que se pagaram anos a fio pensões a mortos e que os vivos que querem reformar-se podem ter de esperar um ano e morrer à fome. Surgem manchetes de que na Galiza oferecem aos nossos médicos mais de 4500 euros de salários e menos impostos, enquanto na Irlanda a quantia chega aos 12 500 euros por mês. Simultaneamente, somos confrontados com um abrandamento da economia que desmente o propagandismo do governo, com mais uma conta do colapso do Grupo Espírito Santo, que já vai num total de mais de 10 mil milhões e que se estima poder ir até aos 15 mil milhões. Para ajudar, adivinha-se no horizonte uma tempestade no grupo Montepio que, a acontecer, será paga pelos contribuintes, os depositantes e os desgraçados dos mutualistas, enquanto se desenrola uma guerra surda e um jogo de empurra, com Vieira da Silva a fugir às responsabilidades de controlo que efetivamente lhe assistem.

São casos sucessivos que nos envergonham: aumentos de impostos diretos e indiretos de toda a espécie, roubos e achamentos como Tancos, incêndios com dezenas de mortes e desvios das doações subsequentes, estranhas quedas de helicópteros sem equipamentos para referência de pilotagem, falhas graves no meio ambiental, violência doméstica, maus-tratos aos mais velhos, crianças colocadas em contentores apesar de terem cancro, prisões onde se fazem festas de reclusos com diretoras patéticas, estradas que colapsam, autarquias sem meios, transportes em colapso com comboios a cair de podres alugados a Espanha e cujos motores caem na via, sindicatos e classes irresponsáveis, funcionários públicos superprotegidos enquanto os privados que perderam o emprego se arrastam a ganhar uma miséria em trabalho precário, jovens que continuam a partir aos milhares, além de um problema de habitação como jamais se viu e que se agravou mesmo depois das asneiras graves de Assunção Cristas.

Vale a máquina empresarial que exporta, equilibra as contas e tem empresas de grande vitalidade e capacidade, enquanto no turismo milhares e milhares de pequenas e grandes unidades se atiraram ao mercado, assegurando trabalho a muita gente. Valha-nos isso e a esperança de que não aconteça nada que deixe de fazer com que Portugal e as suas cidades sejam pontos incontornáveis dos roteiros de viagens. Se houver uma crise e tal suceder, não estaremos provavelmente melhor do que no tempo da troika, que Sócrates nos deixou em herança e nos obrigou a esforço coletivo de grande sacrifício.

Escreve à quarta-feira