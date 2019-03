Habitação e Estado social: uma relação complicada

Em Berlim, as rendas aumentaram 100% nos últimos cinco anos. A cidade, outrora grande agregadora das indústrias criativas, ressente-se. O presidente da câmara avançou com uma proposta de congelamento de todas as rendas por um período de cinco anos. Cinco, porquê? É o tempo que levam a sair do papel as novas habitações municipais. Depois de uma valorização tão repentina, o autarca acredita que a maioria não se incomodará com este travão à especulação.

Em Viena, uma das cidades mais ricas da Europa, 62% dos habitantes vivem em habitações públicas. Um T1 custa qualquer coisa como 300 euros por mês. A câmara (ou o terceiro setor) arrenda e o Estado patrocina a construção de pelo menos 1/3 das 13 mil novas habitações que todos os anos surgem na capital austríaca. É assim há quase 80 anos. Também por isto, Viena é uma das cidades mais atrativas e com mais qualidade de vida no mundo inteiro.

Estes exemplos de duas grandes cidades mostram como a habitação é uma prioridade política para as sociedades ocidentais mais avançadas.

O que espanta é que em Portugal, onde o assunto é grave, a habitação tenha deixado de estar na agenda dos partidos e dos governos.

Nem sempre foi assim. A pressão das correntes migratórias rurais com destino a Lisboa e Porto criou, no final do séc. xix, a urgência de habitação social. Mas é só com a i República, já em pleno séc. xx, que o Estado assume a responsabilidade pela habitação. A 24 de abril de 1918, há pouco mais de um século, surgia o Programa das Casas Económicas, que vigorou durante décadas e viria a ser complementado com outros programas. Com a transição para a democracia, de 1974 até ao início da década de 90, em traços largos, a política de apoio à habitação passou sobretudo pela bonificação de crédito, incentivando a compra de casa própria.

E assim chegamos aos dias de hoje, com o Estado a depositar no mercado (e nos seus supostos mecanismos de autorregulação) a tarefa de equilibrar os preços. Mas perante a dupla demissão do Estado – a de promoção de casas sociais e a de controlo –, entregar a habitação apenas aos humores do mercado é como deixar a raposa a tomar conta do galinheiro.

Foi um erro fatal. Com os preços de compra e arrendamento em níveis estratosféricos, as cidades portuguesas ou fazem da classe média e dos jovens escravos económicos da habitação ou expulsam-nos para as periferias, onde o preço por metro quadrado é mais baixo.

Esta realidade social está a impor-nos custos brutais. Custos que sumarizo em quatro D’s.

(1) Desenraizamento dos indivíduos: porque mais e mais pessoas são forçadas a abandonar as origens e a fixar-se em lugares estranhos, onde tentarão cumprir os seus projetos de felicidade.

(2) Deslaçamento da sociedade: porque as famílias são partidas, os filhos não podem cuidar dos pais e avós não podem ajudar a criar os netos. E os cidadãos em geral têm menos tempo para dar de si aos outros.

(3) Descaracterização das cidades: porque o turismo até pode ter feito maravilhas pelo corpo das nossas cidades, mas a alma, a identidade e a vitalidade estão a perder-se quando as famílias e os jovens têm de procurar outras paragens.

(4) Desvantagem económica para o país: porque quando se gasta mais numa casa do que é se deveria, sobra menos para criar mais economia; e porque há valor económico perdido nas cada vez mais longas deslocações diárias.

Porque o mercado foi deixado à solta, as cidades estão a fazer uma seleção natural baseada nos rendimentos. A emergência desta urbe censitária é moralmente inaceitável.

A cidade é, por definição, um espaço para todos. A habitação é um direito constitucional.

Ora, se este é o quadro de valorativo, não há justificação para a inação.

A habitação não pode ser um direito de segunda. Tem de ser um direito de primeira, como a educação ou a saúde. O seu incumprimento gera uma desigualdade tão grave e uma desestruturação social tão grande como os dois direitos-bandeira do Estado social.

Ter casa é um direito de todos, não apenas das classes mais desfavorecidas.

Lamentavelmente, temos tido apenas uma política de habitação social em vez de uma política social de habitação. É a política, não a habitação, que tem de ser social.

É essa mudança de paradigma que estamos a tentar operar em Cascais, abrindo um caminho novo nesta área no país.

Realizaremos nos próximos dias 13 e 14 de março o i Congresso da Habitação de Cascais – e convido os leitores do i que se interessem pelo tema a juntarem-se a nós. (Mais informações em https://www.cascais.pt/area/i-congresso-da-habitacao-de-cascais). O debate, liderado por alguns dos maiores especialistas nacionais e estrangeiros, com políticos de todos os quadrantes partidários, pretende lançar alguma luz sobre um caminho que está todo por fazer no nosso país.

O nosso objetivo é que a habitação seja um pivô de todas as políticas sociais – educação, saúde, apoio social, ambiente e mobilidade –, precisamente porque nenhuma delas funciona propriamente se, à partida, não estiverem garantidos os seus destinatários: as pessoas. As pessoas estão onde vivem.

Vamos tentar o que nunca foi tentado e fazer o que nunca foi feito.

Estamos conscientes dos riscos, mas sabemos que, embora mais confortável, o risco de nada fazer põe em causa a sobrevivência das nossas cidades e o bem-estar das nossas famílias.

