Esta terça-feira, dia de Carnaval, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja - para quarta-feira - para sete distritos do país devido à forte ondulação marítima, que está a ser causada pela depressão Laura.

Assim, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão em aviso laranja até às 03h00 de amahã, quinta-feira.

Segundo o IPMA, a depressão Laura está "centrada a noroeste da Península Ibérica e em deslocamento para nordeste em direção às ilhas britânicas".

"Esta depressão não terá influência direta no estado do tempo em Portugal continental e arquipélago da Madeira, embora a superfície frontal fria de atividade moderada que lhe está associada atravesse o território do continente durante o dia 06, quarta-feira. As zonas marítimas de responsabilidade nacional serão afetadas com vento forte e agitação marítima forte", adianta o IPMA.