O juiz Neto de Moura está a ser vítima de bullying

Como tantos outros, fiquei vagamente arrepiado ao ler certos acórdãos assinados pelo juiz Neto de Moura que têm vindo a público. Julgo que refletem, acima de tudo, uma visão do mundo ultrapassada. É bom que não esqueçamos que já houve uma época, e não assim tão longínqua, em que a maioria das pessoas em Portugal pensava como o sr. juiz desembargador do Porto.

Invocar a Bíblia para desculpabilizar agressões bárbaras só pode ser considerado, no mínimo, infeliz. E desvalorizar o perigo que representam maridos desavindos, quando tantas mulheres são mortas em contexto de violência doméstica, é uma irresponsabilidade que pode ter consequências fatais. Um juiz tem o dever de fazer cumprir a lei, não de comentar segundo as suas suposições e muito menos segundo os seus preconceitos.

Quanto a isso estamos de acordo. Mas não é por considerar profundamente errados certos argumentos do juiz que acho que vale tudo para o amesquinhar na praça pública.

A verdade é esta: depois de termos ficado a conhecer os tais acórdãos, Neto de Moura está a ser vítima de bullying. Se pensarmos bem, o seu caso não é assim tão diferente do daqueles miúdos que por alguma razão se tornam um alvo fácil de chacota e toda a gente na escola se acha no direito de perseguir, gozar, humilhar e agredir física e psicologicamente. Claro que aqueles que atacam Neto de Moura se acham cheios de razão - mas o mesmo se pode dizer dos miúdos que atormentam este colega porque é gordo ou que fazem a vida negra àquela miúda de quem apanharam fotografias comprometedoras nas redes sociais. Se lhes perguntássemos, provavelmente também eles diriam que os seus alvos merecem tudo o que lhes fizeram e ainda pior.

Ora, mesmo quando uma pessoa errou, não vale tudo para a atacar. E, se queremos criticar alguém sem perder a razão, há certas fronteiras do insulto e da dignidade que devemos respeitar. Acontece que no caso do juiz Neto de Moura essas fronteiras foram claramente ultrapassadas.

Portugal está cheio de pessoas que se acham no direito de julgar os outros da forma mais leviana. Felizmente não são juízes, caso contrário pessoas como o juiz Neto de Moura eram diretamente mandadas para a fogueira. E sem direito a contraditório nem a recurso.