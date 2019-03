O Real Madrid foi esta noite eliminado da Liga dos Campeões após perder por 4-1 com o Ajax, no Santiago Bernabéu, em jogo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da prova. Na primeira mão, os espanhóis tinham vencido por 2-1, resultado insuficiente, que deixa, no conjunto das duas mãos (5-3), o emblema de Amsterdão apurado para os quartos-de-final da competição

Hakim Ziyech (7'), David Neres Campos (18'), Tadic (62') e Lasse Schöne (72') foram os autores dos golos da equipa holandesa.

Aos 70 minutos, Asensio foi o autor do único golo merengue na partida.

Esta foi a maior derrota caseira do Real Madrid na história da Liga dos Campeões.