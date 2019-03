Durante a madrugada de ontem, foram incendiados seis carros na rua Caminho el Rey, em Queijas, Oeiras. A informação foi confirmada ao i por fonte da PSP, que adiantou que não se registaram feridos, mas que um dos proprietários sofreu “um ataque de ansiedade na altura em que as viaturas foram incendiadas”, acabando por precisar de assistência médica.

A mesma fonte disse ainda ao i que, até ao momento, as causas do incidente são desconhecidas, mas que a PSP juntamente com a Polícia Judiciária já está a investigar o incidente.

Os seis carros estavam estacionados perto uns dos outros, sendo que cinco ficaram totalmente destruídos e apenas um ardeu parcialmente.

O alerta foi dado por volta das 5h30. “Eram seis veículos a arder e cinco viaturas arderam por completo. A sexta teve danos superficiais”, disse João Gouveia, comandante dos Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora, à “TVI24”.

João Gouveia explicou ainda que aquela rua não era uma via principal da localidade. “Trata-se de uma rua sem saída, com pouco movimento”.

Alexandra Dias, uma das proprietárias de um dos veículos que ficou totalmente destruído, revelou à “SIC” que o seu carro “não teve qualquer tipo de salvação”, tendo ficado praticamente em cinzas. “É estranho. Há 20 anos que vivo aqui e nunca tive nenhum susto”, afirmou, não escondendo a perplexidade, acrescentando que nunca se sentiu insegura. A proprietária contou ainda que tem apenas seguro contra terceiros e que agora se encontra “dependente de pais, amigos, familiares”, porque não tem outra forma de se deslocar para o trabalho.

A moradora revelou ainda que soube o que se estava a passar através dos vizinhos, que lhe foram bater à porta. “Não ouvi explosão, nem sirenes, não ouvi nada”.

Outra moradora daquela zona, também em declarações à “SIC” relatou uma situação semelhante: estava a dormir quando foi avisada de que os carros estavam em chamas pela vizinha: “Estava a dormir e a minha vizinha de cima ligou a dizer que os carros na rua estavam a arder”.

Juntamente com o marido, apressaram-se a sair de casa para estacionar o carro noutro sítio, e foi nesse momento que se depararam com as outras viaturas já consumidas pelas chamas. Felizmente conseguiram salvar o carro, que foi acabou por ser mudado de sítio por um agente: “O agente não deixou [que mudássemos o carro], tirou a chave ao meu marido” e estacionou-o longe das chamas.

Quanto às razões para por detrás do incidente, a proprietária diz não saber de nada que justifique este comportamento. “Como é que sabemos?”, questionou, adiantando que não há más relações entre os moradores. Segundo os relatos comuns entre os moradores, esta é uma zona sossegada onde o mais problemático que tinha acontecido, até à data, foram pequenos roubos de matrículas e gasolina.

Em setembro do ano passado, a zona de Oeiras também foi notícia por estar a ser alvo de uma onda de assaltos de carros que estavam a preocupar os moradores.

Na altura, fonte da PSP confirmou em exclusivo ao i que os assaltos começaram em julho - período em que geralmente mais agentes estão de férias - e que a situação estava a evoluir de forma preocupante.

Um dos episódios, noticiou o i, ocorreu com um agente da PSP: quando chegou a casa estacionou o seu carro - um BMW - à porta de casa. Na manhã seguinte, quando saiu para ir para o trabalho, o agente percebeu que o seu carro também tinha sido roubado.