O chamado “prémio nobel da arquitetura”, prémio Pritzker, foi atribuído a Arata Isozaki e será entregue em maio, em França.

Segundo o jornal The Guardian, o júri responsável pela nomeação destacou o arquiteto japonês pela “sua procura de arquitetura significante, criou edifícios de grande qualidade que até hoje desafiam categorizações” e pela “busca constante, sem medo de mudar e experimentar novas ideias”.

Um dos grandes visionários da arquitetura, como é reconhecido no meio, viu nascer a sua relação com a arquitetura com o bombardeamento de Hiroshima. Foi num palco de destruição de destruição e vazio que começou a imaginar de que forma os humanos conseguiriam remediar os estragos na cidade perto de Otã, a sua cidade natal.

Anos depois foi o principal responsável pelo casamento entre o arte ocidental e oriental depois de viajar pelo Médio Oriente, Estados Unidos e China. Arata foi um dos primeiros arquitetos japoneses a trabalhar fora do país, nos anos 60, e ficou mundialmente conhecido depois de apresentar a obra “Cidade no ar”.

Este é também reconhecido por se dedicar á reconstrução e reaproveitamento de ruínas e de espaços naturais. O arquiteto já venceu oito prémios, entre os quais a Medalha de Ouro RIBA, em 1986, e Prémio de Honra do Instituto de Arquitetura dos EUA em 1992.