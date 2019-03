Mário Piçarra morreu na sua casa em Caxias, no concelho de Oeiras, no passado sábado, aos 71 anos.

A informação foi dada por fonte próxima da família do músico esta terça-feira. Entre inúmeras obras, a história do músico será lembrada pela fundação do grupo musical Terra a Terra, pela participação no grupo Chinchilas, com Phil Mendrix, e pelo mais recente trabalho, “Claridade”, em memória do pai, Luís Piçarra, entre outras.

Piçarra era licenciado em História, pela Universidade Lusíada, e fez uma pós-graduação em História Diplomática Contemporânea. Entre 1972 e a revolução do 25 de abril de 1974, o músico viveu exilado em França.