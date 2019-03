A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso de mau tempo para as próximas 48 horas, recomendando precauções especiais sobretudo em zonas historicamente mais vulneráveis a cheias mas também cuidado na estrada, com especial atenção à possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias.

O tempo não pedirá idas à beira-mar, mas a Proteção Civil reforça a necessidade de especial cuidado na circulação junto da orla costeira e em zonas ribeirinhas mais vulneráveis a galgamentos costeiros.

São esperados períodos de chuva por vezes forte nas regiões do Norte e do Centro, em especial na manhã desta terça-feira, que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada.

Prevê-se também vento forte do quadrante sul com rajadas até 80 km/h a norte do cabo Mondego e ainda queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, entre o final da tarde de quarta-feira e o final da manhã de quinta-feira.

As ondas poderão chegar aos cinco metros. Se estas são as previsões para o Continente, também nos Açores e Madeira é esperado um Carnaval chuvoso, com os disfarces a pedir impermeável e guarda-chuva.

Não é a primeira vez que a chuva atrapalha os planos carnavalescos. Em 2016, Ovar, Estarreja e Elvas tiveram de adiar desfiles devido ao mau tempo.