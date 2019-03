Um dos comentários que se ouve fazer sobre o movimento social de reclamação de direitos, que todos os dias os média reportam, é que ele é o resultado insano da criação de expetativas erradas e porventura exageradas sobre o estado da economia.

No fundo, o que se quer dizer é que a situação do país não corresponde à perceção que dela têm largos estratos da sociedade e que essa errada perceção resultou de uma abertura económica que não devia ter sido feita para não provocar sucessivas aspirações.

O acento tónico de tal crítica é, pois, aparentemente colocado no alegado erro no percurso seguido que, em vez de manter uma situação de contenção – mesmo que exagerada, socialmente desnecessária e injusta –, abriu algum espaço de esperança e desanuviamento, o que conduziu depois às expressões várias de descontentamento com os seus limites.

Não se discute se as aspirações são justas, se ainda era admissível a compressão a que a sociedade portuguesa foi submetida e, muito menos, se deveriam ser sempre os que agora reclamam quem deveria continuar a aguentar toda a pressão e a injustiça das renúncias que lhes foram impostas.

Criaram-se expetativas que não podem ser realizadas e insuflaram-se aspirações que já haviam sido descartadas – diz-se e repete-se sucessivamente.

A apreciação que importa fazer desta leitura crítica e, aparentemente, só económica da situação pode, contudo, ser vista de um outro ângulo, porventura mais realista, mas muito menos assumido.

Vejamos!

Independentemente da evolução económica e social do país, que permitiu o desanuviamento dos cortes de direitos, o simples facto de se terem descomprimido os sacrifícios impostos veio, só por si, ampliar a consciência social de que, afinal, outra orientação económica e social teria sido e era, doravante, possível.

Tal renovada consciência social permitiu desenterrar e libertar de novo toda uma cultura de afirmação de direitos que se queria esquecida e bem sepultada.

Ora, mais do que as concessões limitadas aos direitos dos cidadãos que a situação do país permitiu, o que tal leitura crítica da situação atual teme é que o período de aceitação acrítica da derrogação dos direitos tenha sido ultrapassado.

O malogro na repressão da interiorização social da inexistência de alternativas é, neste sentido – para quem faz tal leitura do movimento social atual –, muito mais perigoso do que as limitadas concessões que foram feitas.

Por tal razão, quem assim lê os acontecimentos recentes não procura discutir a justeza das lutas, alguns exageros e mesmo o desvirtuamento de certos processos.

Muito menos se inclina a discutir as reais hipóteses que uma outra maneira de gerir as possibilidades económicas do país traria para o apaziguamento de alguns desses movimentos.

O que importa é centrar a discussão de tal contestação social no momento de descompressão que lhe deu origem.

Se tais decisões foram justas, não importa discutir.

Se há possibilidades verdadeiras de orientar prioridades, de molde a atender algumas dessas pretensões sociais que, em rigor, ninguém considera desadequadas, tão-pouco interessa analisar.

Para os referidos críticos da situação, os perigos espoletados pelo movimento social não são, verdadeiramente, os da adequação económica das pretensões sociais às possibilidades do país.

Eles residem, sim – e, por isso, parecem-lhes cada vez mais assustadores –, na renovada aquisição pela sociedade da consciência da existência de alternativas às prioridades até agora seguidas.

Escreve à terça-feira