As pessoas só atrapalham

O dia estava magnífico e o cenário junto à costa não podia ser mais convidativo. A cor do mar era de um azul intenso e as ondas, lá em baixo, rebentavam com tanta força contra as rochas que se desfaziam em espuma e salpicos, elevando-se a vários metros de altura. Ainda assim, apesar de toda esta beleza que me rodeava, eu não consegui ter um minuto de sossego

Segurando as crianças mais pequenas com rédea curta, deixei os rapazes mais velhos à solta, mas ficava em sobressalto de cada vez que se afastavam. E não me considero propriamente um daqueles pais super-protetores ou paranoicos que andam sempre em cima dos filhos e não os deixam fazer nada. Pelo contrário. “Cuidado com a passadeira!”, gritava-lhes constantemente. A verdade é que bastava um passo em falso para se entrar na zona vermelha onde qualquer um podia, com a maior das facilidades, ser abalroado por uma trotinete ou uma bicicleta a alta velocidade.

Já tenho ouvido ciclistas queixarem-se da falta de cuidado dos transeuntes, que andam nas ciclovias sem sequer se darem conta, podendo assim provocar um acidente sério. Possivelmente estão cheios de razão. Mas parece que, na hora de colocar estas pistas para esses e outros veículos de duas rodas tão em voga, ninguém se lembrou das crianças.

Há ciclistas que se lançam a velocidades vertiginosas e os pais têm de andar sempre com mil olhos e com o coração nas mãos a ver se os filhos não apanham com uma dessas bicicletas em cima.

Em situações deste tipo sinto-me um intruso numa realidade que seria perfeita se toda a gente andasse sobre rodas. Infelizmente há desmancha-prazeres como eu que têm a desfaçatez de não andarem montados numa bicicleta nem numa trotinete elétrica... Pois é, neste admirável mundo novo, as pessoas de carne e osso só atrapalham. E as famílias com miúdos que ainda não se converteram à nova religião das duas rodas são um verdadeiro perigo à solta.