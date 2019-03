Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o i foi tentar perceber quais os seus segredos de poupança e o que as distingue dos homens na hora de escolher alguns serviços.

Segundo o estudo de avaliação de consumo da Escolha do Consumidor de 2019, é possível ver que eles são menos complexos do que elas na hora de gastar dinheiro, uma vez que as mulheres dão mais importância ao detalhe enquanto os homens preferem rapidez. Por cada atributo que interessa ao homem, interessam quatro às mulheres.

O homem tem uma maior tendência a preferir formas práticas de chegar ao produto que pretende comprar e pensa em questões como o estacionamento, ambiente, atendimento rápido e eficientes, entre outras. Já para as mulheres, a hora de fazer compras exige mais atenção e estas olham para características como a qualidade, as marcas e a disponibilidade dos artigos.

Segundo o mesmo estudo, as mulheres e homens encontram-se apenas no que diz respeito à moda. Neste campo ambos olham para a relação qualidade-preço. No entanto, se avaliarmos a compra de produtos e serviços de beleza, as mulheres preferem um atendimento personalizado, profissional e simpático. Já os homens têm em conta a relação qualidade/preço e a durabilidade do produto. No que diz respeito a produtos de bem- estar, a qualidade/preço é um dos fatores obrigatórios para as mulheres, assim como o conforto e a honestidade enquanto os homens preferem o conforto, qualidade e o serviço pós-venda.

No ramo da saúde, o estudo mostra que as mulheres preferem “clareza e transparência na informação transmitida, credibilidade dos profissionais e a organização em geral”, eles optam por um serviço simpático e personalizado, com bons meios de diagnóstico e facilidade de marcação.

Elas preocupam-se com a limpeza e higiene do espaço na hora de escolher um serviço de lazer e entretenimento, assim como o apoio ao cliente e a garantia do serviço. Eles olham para a comodidade com reservas e qualidade dos programas.

O aspeto dos produtos alimentares assim como a qualidade e frescura são o foco das mulheres, o sabor é o que mais interessa aos homens. “Eficácia do produto, facilidade na utilização e duração em consumo são as principais motivações das mulheres na aquisição de produtos para o lar”, explica o estudo que aponta a qualidade preço como o que mais interessa aos homens. Os produtos de criança têm de ser claros e fáceis de manusear para os homens, com qualidade e que se adaptem aos mais pequenos, na visão das mulheres.

Quando recorrem ao comércio online, as mulheres privilegiam a relação qualidade/preço da oferta enquanto os homens têm em atenção a segurança, transparência e clareza de informação. Características que eles também procuram quando se trata de um serviço financeiro embora, em primeiro lugar, apareça a credibilidade da instituição e o atendimento. As mulheres procuram informação clara e de qualidade. “A segurança é uma imposição que tem que ser acompanhada por um excelente serviço de apoio ao cliente”, pode ler-se no estudo.

Nas telecomunicações, o apoio ao cliente e os descontos são fundamentais para as mulheres, assim como a rapidez dos serviços de internet. Preocupação que também existe do lado dos homens que, além da internet, exigem qualidade de serviço e de imagem.

Nos carros, elas são mais atentas e exigentes e optam por serviços com excelente apoio ao cliente. Já eles querem tecnologia, “e, claro, marcas que lhes ofereçam qualidade nos materiais, durabilidade e resistência”.

Dicas de poupança Num país onde, segundo o mais recente estudo da McKinsey, os conselhos de administração das empresas contam apenas com 22% de mulheres, muitas delas, à semelhança do que acontece com os homens mais bem-sucedidos, têm planos de poupança que lhes permite assegurar o futuro. O i pediu ajuda ao ComparaJá.pt, simulador do mercado de crédito e telecomunicações e dá-lhe agora a conhecer alguns dos hábitos financeiros adotados pelas mulheres e homens mais bem-sucedidos e que pode começar a adotar a partir de agora para proteger a carteira.

A primeira dica prende-se com a regularidade com que é feita essa mesma poupança. Para isso, é necessário que a encare como a primeira despesa mensal depois de receber o ordenado. Se não conseguir meter de parte este dinheiro, não se preocupe. Segundo o CEO do simulador, José Figueiredo “o mais importante é mesmo adotar este hábito, devendo a escolha do produto e método de poupança ser adequado ao perfil e capacidades de cada um”.

Investir em aplicações financeiras é também uma forma de utilizar algum do seu capital para conseguir algum lucro. Num mercado com uma variedade de ofertas, é importante que as escolhas sejam feitas com base em conhecimentos sólidos sobre as características, a forma como funciona e os risco que podem estar associados. Tenha em atenção que também estes têm de ir de encontro às possibilidades de cada um.

“Será que é assim tão necessário gastar esse dinheiro?” é uma das perguntas que deve fazer quando estiver prestes a agir por impulso na hora de gastar. “Uma excelente ajuda neste âmbito são as aplicações móveis de gestão financeira que permitem, de forma fácil e simples, monitorizar todos os gastos diários a partir do smartphone”, aconselha José Figueiredo.

Cartões de fidelização dos serviços que utiliza, marcação de férias antecipadas para preços mais baixos ou a revisão dos custos com anuidades e comissões de manutenção de contas bancárias ou cartões multibanco são algumas das formas que lhe permitem otimizar o orçamento familiar. Para José Figueiredo, além destas há outras formas de poupar dinheiro. “Caso algum dos elementos do agregado tenha este hábito, uma ótima resolução de poupança que faz bem tanto à saúde como à carteira: deixar de fumar”.