Estreia aziaga para Rui Vitória na Liga dos Campeões asiática. O Al Nassr, equipa que o técnico português orienta desde que deixou o comando técnico do Benfica, em janeiro, entrou na fase de grupos da principal prova continental da Ásia com uma derrota por 1-0 frente ao Al Wasl, nos Emirados Árabes Unidos.

Fábio Lima, de grande penalidade, fez aos 62 minutos o resultado do encontro. No outro jogo do grupo A, Zob Ahan (Irão) e Al Zawraa (Iraque) empataram a zero, pelo que o Al Nassr ocupa assim o último lugar. Esta foi a segunda derrota de Rui Vitória em dez partidas, somando oito vitórias nas restantes.

Esta terça-feira entram em campo o Al-Duhail, de Rui Faria, e o Al Sadd, de Jesualdo Ferreira. A equipa do antigo adjunto de José Mourinho recebe no Catar o Esteghlal, do Irão, para o grupo C, enquanto o conjunto orientado pelo antigo campeão nacional pelo FC Porto se desloca à Arábia Saudita para defrontar o Al-Ahli, em jogo do grupo D.